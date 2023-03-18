وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

ملخص المهام والواجبات الرئيسية:

العمل على تنفيذ استراتيجية الإدارة وتنفيذ خطة العمل التشغيلية والتطوير وتطبيق الجودة والسلامة.

اقتراح البرامج والسياسات والخطط لتطوير الأداء في الإدارة بما يحقق أهداف القطاع في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض ومكافحتها.

إعداد قائمة الفحوصات والإجراءات الخاصة فيها وتحديثها بشكل مستمر.

مراجعة نتائج الفحوصات المخبرية واعتمادها.

إعداد التقارير والإجراءات وسياسات العمل في المختبر.

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة: شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص (المختبرات الطبية).

تصنيف استشاري فيروسات طبية, وخبرة إكلينيكية وبحثية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التصنيف.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).