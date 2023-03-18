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وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

ملخص المهام والواجبات الرئيسية:

  • العمل على تنفيذ استراتيجية الإدارة وتنفيذ خطة العمل التشغيلية والتطوير وتطبيق الجودة والسلامة.
  • اقتراح البرامج والسياسات والخطط لتطوير الأداء في الإدارة بما يحقق أهداف القطاع في مجال الصحة العامة والوقاية من الأمراض ومكافحتها.
  • إعداد قائمة الفحوصات والإجراءات الخاصة فيها وتحديثها بشكل مستمر.
  • مراجعة نتائج الفحوصات المخبرية واعتمادها.
  • إعداد التقارير والإجراءات وسياسات العمل في المختبر.

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة: شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص (المختبرات الطبية).
  • تصنيف استشاري فيروسات طبية, وخبرة إكلينيكية وبحثية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التصنيف.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 16 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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