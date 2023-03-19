وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتعليمية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والظهران، والخرج.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الشؤون القانونية والامتثال (الرياض).

– مدرس لغة إنجليزية (الدمام).

– مدرب زوارق كهربائية (الدمام).

– مدرب مدافع (الظهران).

– مسؤول جدولة الصيانة (الخرج).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)