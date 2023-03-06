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وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة إستراتيجية.

– أخصائي رئيسي الإدارة الإستراتيجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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