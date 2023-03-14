وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي علم الأمراض.
– مسعف فني/ طب الطوارئ.
– فني تشخيص عصبي كهربائي.
– أخصائي أمراض النساء والولادة.
– أخصائي روماتيزم الأطفال.
– أخصائي جراحة العظام.
– طبيب عام/ الرعاية الأولية.
– طبيب أسنان عام.
– طبيب أطفال.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)