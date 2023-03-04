وظائف شاغرة للجنسين في جامعة كاوست

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير عمليات الأمن. قائد تنفيذ الصيانة. مراجع داخلي. مدير الإستراتيجية والتخطيط. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات. مسؤول ما قبل الجائزة. أخصائي أول للمنح والعقود. عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني. مخطط المشروع. عالم الموظفين. أخصائي تسويق. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).