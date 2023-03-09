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وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعاقدية، وترغب بشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عدد من التخصصات (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، القانون، الموارد البشرية، العلوم السياسية، العلاقات الدولية، الدراسات الدولية).

تفاصيل وظائف وزارة الموارد البشرية

وأبرزت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة تصميم سياسات الضمان.

– شريك أعمال موارد بشرية.

– مدير إدارة اللوائح والأنظمة.

– مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل.

– مدير مشروع.

– مدير محفظة.

– خبير برنامج توطين.

– مدير عام شؤون العمالة المنزلية.

– خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين.

شروط وظائف وزارة الموارد البشرية

وبيّنت الوزارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون لائقًا صحيًّا.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس كحد أدنى وذلك في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال جميع المتطلبات بصيغة PDF مع كتابة اسم الوظيفة المتقدم عليها في العنوان على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مارس 2023م،

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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