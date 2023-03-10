وظائف شاغرة للرجال والنساء بالموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الوظائف الإدارية التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال.

وبحسب الوزارة جاءت المسميات الوظيفية كالتالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير إدارة تصميم سياسات الضمان

– شريك أعمال موارد بشرية

– مدير إدارة اللوائح والأنظمة

– مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل

– مدير مشروع

– مدير محفظة

– خبير برنامج توطين

– مدير عام شؤون العمالة المنزلية

– خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الاقتصاد

– المالية

– القانون

– الموارد البشرية

– العلوم السياسية

– العلاقات الدولية

– الدراسات الدولية

الشروط والضوابط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

– ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون لائقًا صحيًا.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس كحد أدنى وذلك في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلًا عليها من خارج المملكة.

طريقة التقديم

وبحسب الوزارة، يبدأ التقديم عبر إرسال جميع الوثائق المطلوبة أعلاه بصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني (اضغط هنا)، مع أهمية كتابة مسمى الوظيفة المتقدم عليها في عنوان رسالة البريد.