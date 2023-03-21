وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممرض/ الخدمات الطبية.
– أخصائي التحليل الكيميائي.
– مساعد مدير/ مختبر التحليل الكيميائي.
– مساعد مدير المشتريات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)