وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل معدات (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مهندس أول/ التحسين المستمر (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)