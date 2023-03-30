وظائف لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد إداري. رئيس قسم طاقم القطار. سائق قطار. مراقب المرور. كابتن قطار أول. محلل خدمات الدعم. أخصائي تكاليف. أخصائي أول تطوير التطبيقات. فني المسارات والهياكل. مشغل المحطة الطرفية والساحة.

طريقة التقديم: