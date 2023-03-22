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وظائف لدى شركة المراعي في 5 مدن

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
وظائف لدى شركة المراعي في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى في 5 مدن بالمملكة (الرياض – جدة – الدمام – الخرج – الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول قاعدة بيانات.
2- مساعد مدير التسويق التجاري.
3- كاتب مراقبة المخزون.
4- موظف استقبال.
5- مدير التحسين المستمر.
6- مدير فريق – الهندسة المركزية.
.. وأخرى.

أماكن العمل:

– (الرياض – جدة – الدمام – الخرج – الجبيل).

المؤهلات:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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