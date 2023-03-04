وظائف لدى شركة بوبا العربية للتأمين في عدة تخصصات

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

تمهير – أخصائي نفسي. مدير تنفيذي أول – عمليات الضرائب والتمويل. مدير – تطوير API والبرمجيات الوسيطة. مدير – التسويق التجاري. مساعد أول – خدمات مندوبي المستشفى (خط أنابيب). مدير – مبيعات الشركات الأعمال الجديدة. تمهير – IT. مدير – تميز تجربة العملاء. تمهير – تغذية / مختبر. تمهير – مبيعات الشركات (الرياض). والمزيد .