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عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد

وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف (رجال / نساء) للثانوية فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.
2-مدير مركز الترميم والتعقيم.
3-مدير مركز الرقمنة والفهرسة.
4-أخصائي عمليات موارد بشرية.
5-مجلد مخطوطات وكتب.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

ملاحظات وشروط خاصة:

– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م (الساعة 11:59م).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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