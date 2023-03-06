وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

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أعلن مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية توفر وظائف (رجال / نساء) للثانوية فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل) حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.
2-مدير مركز الترميم والتعقيم.
3-مدير مركز الرقمنة والفهرسة.
4-أخصائي عمليات موارد بشرية.
5-مجلد مخطوطات وكتب.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.
– يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.
– التقديم مُتاح بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/08/14هـ الموافق 2023/03/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م (الساعة 11:59م).
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