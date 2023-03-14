وظائف للجنسين لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف (رجال / نساء) للثانوية في موسمي رمضان والحج لعام 1444هـ في مجال خدمة العملاء، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثل خدمات العملاء.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

2- لا تشترط خبرة.

3- مهارات التواصل.

4- اللغة الإنجليزية.

الأدوار والمسؤوليات:

1- تقديم خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتخصيص المقاعد، وفحص الأمتعة، ونحوه.

2- مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال إجراءات الوصول وتسجيل الوصول بما في ذلك دعم الركاب ذوي المتطلبات الخاصة.

أوقات العمل:

– موسم رمضان.

– موسم الحج.

نبذة عن الشركة:

– تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2011م تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة العربية السعودية لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار للسياحة).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ من تاريخ 1444/08/21هـ الموافق 2023/03/13م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا