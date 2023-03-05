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وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك فيصل مُمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس  عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين على نظام العقود، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، وألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 باحث قانوني:

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصص (قانون، حقوق، أنظمة).
  •  أن تكون لديه القدرة والإلمام باستخدام الحاسب الآلي.

 مهندس كهربائي:

المؤهلات والخبرات:

  • أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية تخصص قوى.
  •  توفر الخبرة لمدة سنة في صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية والتعامل مع معدات وشبكات الضغط المتوسط والعالي.

 مهندس مدني:

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
  •  توفر الخبرة لمدة سنة في الإشراف على المشاريع.

 مهندس ميكانيكا:

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
  •  توفر الخبرة لمدة سنة في التصميم والإشراف على أعمال التكييف والتكييف المركزي والمضخات والتمديدات والشبكات للبنية التحتية الخاصة بالمياه المثلجة للشلرات التكييف.

 مهندس أنظمة تحكم:

المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في هندسة الأجهزة الدقيقة أو ما يعادلها.
  •  توفر الخبرة لمدة سنة في مجال التحكم والصيانة للآلات والأجهزة الدقيقة والوسائل الإلكترونية.

مهندس معماري:

المؤهلات والخبرات:

  •  ماجستير هندسة معماري، هندسة مدني، إدارة مشاريع.
  •   خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
  •  يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
  •  يفضل حصوله على شهادة pmp.
  • معرفة في دراسة المشاريع والميزانيات والتقييم على المخططات.

الشروط العامة:

  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  أن يكون حاصلًا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.
  •  ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

المستندات والمرفقات المطلوبة (ملف واحد بصيغة PDF):

  •  السيرة الذاتية للمتقدم.
  •  صورة عن الشهادة الدراسية المطلوبة.
  •  صورة عن بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
  •  صورة عن الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

تنويه:

  • علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م (الساعة 3 مساءً) وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م (الساعة 3 مساءً).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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