مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” وظائف للمواطنين فقط بجامعة الملك فيصل على نظام العقود ميسي يستعيد بريقه مع باريس سان جيرمان عملية جراحية دقيقة في الرأس تعيد الحركة لمصابة بالشلل بالهفوف 54 إصابة كورونا و49 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة أرقام مميزة لـ كاكو مع التعاون إحباط محاولة تهريب 2.7 طن من نبات القات المخدر دراسة توضح تأثير الضوضاء على صحة القلب نهاية صمود الشباب على ملعبه 20 ألف موظف ومتطوع لخدمة قاصدي المسجد الحرام في رمضان
أعلنت جامعة الملك فيصل مُمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين على نظام العقود، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، وألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
باحث قانوني:
المؤهلات والخبرات:
مهندس كهربائي:
المؤهلات والخبرات:
مهندس مدني:
المؤهلات والخبرات:
مهندس ميكانيكا:
المؤهلات والخبرات:
مهندس أنظمة تحكم:
المؤهلات والخبرات:
مهندس معماري:
المؤهلات والخبرات:
الشروط العامة:
المستندات والمرفقات المطلوبة (ملف واحد بصيغة PDF):
تنويه:
أوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م (الساعة 3 مساءً) وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/19هـ الموافق 2023/03/11م (الساعة 3 مساءً).
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).