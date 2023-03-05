وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محاسب.
- عالم رئيسي مؤقت.
- مساعد إداري أول.
- مساعد إداري ثاني.
- استشاري مساعد التخدير.
- استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
- استشاري مساعد، الأمراض الجلدية.
- استشاري مساعد، طب الأورام.
- استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة.
- مساعد رئيس تمريض.
- ASSOCIATE CONSULTANT, HOME HEALTH CARE.
- عالم أبحاث مشارك.
- عالم أبحاث مشارك.
- أخصائي تطوير أعمال التكنولوجيا الحيوية.
- نجار ثانٍ.
- مركب سجاد أول.
- كاتب قسم الطوارئ.
- مجهز أطعمة باردة.
- استشاري طب طوارئ البالغين.
- استشاري الحساسية والمناعة.
- استشاري تخدير.
- استشاري قلب.
- استشاري طب العائلة.
- استشاري غير متفرغ.
- استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
- استشاري عناية مركزة.
- استشاري طب نووي.
- استشاري عيون.
- استشاري جراحة اطفال.
- استشاري طب تأهيل، جراحة العظام والمفاصل.
- طباخ أول.
- طباخ ثانٍ.
- أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة.
- تقني علم الوراثة. مساعد أول طب أسنان.
- مساعد ثاني طب أسنان.
- DEPARTMENT ASSISTANT.
- كهربائي ثاني التركيبات الكهربائية.
- أخصائي مختبر أجنة وحدة التقنية المساعدة على الإنجاب.
- مساعد خدمات الطعام.
- رئيس تمريض.
- رئيس تمريض.
- سكرتير أول.
- سكرتير ثانٍ.
- عامل نظافة.
- ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.
- مشطب داخلي أول.
- مشطب داخلي أول.
- مساعد مختبرات.
- أخصائي مختبر.
- تقني ثانٍ.
- مساعد مغسلة.
- مساعد صيانة.
- مدير قسم تروية القلب.
- مساعد المواد المستودعات.
- منسق الطب الوراثي السريري.
- أخصائي علاقات المرضى.
- مأمور سنترال.
- أخصائي تروية قلبية.
- أخصائي تروية قلبية.
- سباك السباكة والغازات الطبية.
- مشغل محطة أول.
- مشغل محطة ثانٍ.
- مساعد سباك.
- سباك ثانٍ.
- زميل دراسات عليا.
- عامل كي المغسلة.
- عالم أبحاث رئيسي.
- أخصائي العلاج بالأشعة.
- ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
- منسق برنامج المنح الدراسية.
- كبير الخبازين.
- كبير الخبازين.
- كبير أخصائيي تروية قلبية.
- كبير السائقين.
- كبير محللي تقارير المؤسسة.
- كبير السكرتاريين.
- اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعية.
- كبير مشغلين المحطات.
- كبير أخصائيي علاج تنفسي.
- كبير علماء الابحاث.
- محلل أول تحليل الكفاءات.
- كبير فنيين التدفئة والتكييف.
- طبيب متخصص.
- طبيب متخصص.
- طبيب متخصص.
- ممرض أول.
- محلل الجدولة والموظفين.
- مشرف تشغيل المخازن الطبية.
- مشرف المختبر الطبي.
- مشرف العلاج الإشعاعي.
- SUPPLY CHAIN ASSISTANT I.
- مساعد أول سلسلة الإمدادات.
- SUPPLY CHAIN ASSISTANT I.
- أخصائي تصوير أشعة الطب النووي
- فني تلفاز.
- تقني تصوير الموجات فوق الصوتية.
- منجد ثانٍ.
- مقدم طعام.
- كاتب جناح.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).