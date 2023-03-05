Icon

القبض على مواطن بحوزته 47 كجم قات في جازان Icon مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد Icon الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن Icon أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي Icon نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة Icon 7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب Icon أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة Icon زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة Icon انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في عدة مدن

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محاسب.
  2. عالم رئيسي مؤقت.
  3. مساعد إداري أول.
  4. مساعد إداري ثاني.
  5. استشاري مساعد التخدير.
  6. استشاري مساعد، الرعاية المركزة.
  7. استشاري مساعد، الأمراض الجلدية.
  8. استشاري مساعد، طب الأورام.
  9. استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة.
  10. مساعد رئيس تمريض.
  11. ASSOCIATE CONSULTANT, HOME HEALTH CARE.
  12. عالم أبحاث مشارك.
  13. عالم أبحاث مشارك.
  14. أخصائي تطوير أعمال التكنولوجيا الحيوية.
  15. نجار ثانٍ.
  16. مركب سجاد أول.
  17. كاتب قسم الطوارئ.
  18. مجهز أطعمة باردة.
  19. استشاري طب طوارئ البالغين.
  20. استشاري الحساسية والمناعة.
  21. استشاري تخدير.
  22. استشاري قلب.
  23. استشاري طب العائلة.
  24. استشاري غير متفرغ.
  25. استشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.
  26. استشاري عناية مركزة.
  27. استشاري طب نووي.
  28. استشاري عيون.
  29. استشاري جراحة اطفال.
  30. استشاري طب تأهيل، جراحة العظام والمفاصل.
  31. طباخ أول.
  32. طباخ ثانٍ.
  33. أخصائي السايكلترون والصيدلانيات المشعة.
  34. تقني علم الوراثة. مساعد أول طب أسنان.
  35. مساعد ثاني طب أسنان.
  36. DEPARTMENT ASSISTANT.
  37. كهربائي ثاني التركيبات الكهربائية.
  38. أخصائي مختبر أجنة وحدة التقنية المساعدة على الإنجاب.
  39. مساعد خدمات الطعام.
  40. رئيس تمريض.
  41. رئيس تمريض.
  42. سكرتير أول.
  43. سكرتير ثانٍ.
  44. عامل نظافة.
  45. ميكانيكي تدفئه تبريد وتكيف أول.
  46. مشطب داخلي أول.
  47. مشطب داخلي أول.
  48. مساعد مختبرات.
  49. أخصائي مختبر.
  50. تقني ثانٍ.
  51. مساعد مغسلة.
  52. مساعد صيانة.
  53. مدير قسم تروية القلب.
  54. مساعد المواد المستودعات.
  55. منسق الطب الوراثي السريري.
  56. أخصائي علاقات المرضى.
  57. مأمور سنترال.
  58. أخصائي تروية قلبية.
  59. أخصائي تروية قلبية.
  60. سباك السباكة والغازات الطبية.
  61. مشغل محطة أول.
  62. مشغل محطة ثانٍ.
  63. مساعد سباك.
  64. سباك ثانٍ.
  65. زميل دراسات عليا.
  66. عامل كي المغسلة.
  67. عالم أبحاث رئيسي.
  68. أخصائي العلاج بالأشعة.
  69. ممثل أول، خدمات دعم الأشعة.
  70. منسق برنامج المنح الدراسية.
  71. كبير الخبازين.
  72. كبير الخبازين.
  73. كبير أخصائيي تروية قلبية.
  74. كبير السائقين.
  75. كبير محللي تقارير المؤسسة.
  76. كبير السكرتاريين.
  77. اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعية.
  78. كبير مشغلين المحطات.
  79. كبير أخصائيي علاج تنفسي.
  80. كبير علماء الابحاث.
  81. محلل أول تحليل الكفاءات.
  82. كبير فنيين التدفئة والتكييف.
  83. طبيب متخصص.
  84. طبيب متخصص.
  85. طبيب متخصص.
  86. ممرض أول.
  87. محلل الجدولة والموظفين.
  88. مشرف تشغيل المخازن الطبية.
  89. مشرف المختبر الطبي.
  90. مشرف العلاج الإشعاعي.
  91. SUPPLY CHAIN ASSISTANT I.
  92. مساعد أول سلسلة الإمدادات.
  93. SUPPLY CHAIN ASSISTANT I.
  94. أخصائي تصوير أشعة الطب النووي
  95. فني تلفاز.
  96. تقني تصوير الموجات فوق الصوتية.
  97. منجد ثانٍ.
  98. مقدم طعام.
  99. كاتب جناح.
  100. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية

وظائف
الهلال الأفضل آسيويًا في كأس العالم للأندية
آخر الاخبار

الهلال الأفضل آسيويًا في كأس العالم للأندية

آخر الاخبار
توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال...

السعودية اليوم
العنزي: قرار منع التصوير بالمساجد لم يصدر عن سوء ظن بالأئمة
السعودية اليوم

العنزي: قرار منع التصوير بالمساجد لم يصدر...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

ملتقي الاستثمار يبحث رحلة تحول المملكة في...

السعودية اليوم
زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا فوق 40%
تقارير

زلزال تركيا يتسبب في ارتفاع التضخم مجددًا...

تقارير
شرطة الرياض: لا صحة لاختطاف طفلة وجاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا مخالفًا
السعودية اليوم

شرطة الرياض: لا صحة لاختطاف طفلة وجاري...

السعودية اليوم
رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

رقم مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة