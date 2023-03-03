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وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي هندسي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو التصميم).

– مهندس إنتاج/ جهد منخفض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الصناعية).

– مهندس كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس واختبار: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– أخصائي تخطيط المواد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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