وظائف هندسية شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول خدمات العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس إنشاءات/ هياكل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الإنشائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مساح/ كميات: شهادة الدبلوم في تخصص علوم المسح ورسم الخرائط.

– مهندس تصميم أول/ قواطع دوائر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)