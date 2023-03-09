وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– أخصائي صحة البيئة/ النظافة الصناعية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة البيئية، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)