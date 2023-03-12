وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التصميم الهندسي، أو الهندسة الكهربائية).
– مهندس صناعي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.
– مهندس بحث وتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مهندس الحلول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)