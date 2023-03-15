وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة المراعي

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف موقع/ هندسة كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مشرف موقع/ هندسة ميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير التسويق/ الإعلام والاتصالات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

– مشرف موقع/ هندسة مدنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مدير التسويق التجاري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)