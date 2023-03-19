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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف النظافة الصناعية (الرياض).

– مهندس أول/ الواجهة (الرياض).

– أخصائي تكنولوجيا (الرياض).

– أخصائي أول/ مشاركة أصحاب المصلحة (الرياض).

– أخصائي مشاركة أصحاب المصلحة (الرياض).

– مساعد إداري أول (الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– مشرف عمليات مناوب (رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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