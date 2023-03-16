وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف هندسي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تحصص الهندسة.

– تنفيذي مبيعات أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تحصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ممثل مبيعات السيارات (جدة): شهادة البكالوريوس في تحصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)