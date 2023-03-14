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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تصميم كهربائي.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– مهندس كهرباء (عدد وظيفتين).

– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.

– أخصائي/ شريك أعمال التعلم والتطوير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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