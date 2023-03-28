وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى المراعي

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الهندسة/ صيانة المعدات (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات، الهندسة الإلكترونية).

– محلل البيانات/ المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الرياضيات، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)