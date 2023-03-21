وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، والرياض.
وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول السلامة (مكة المكرمة).
– رئيس الحسابات (مكة المكرمة).
– أمين صندوق (مكة المكرمة).
– محاسب (مكة المكرمة).
– مهندس الطب الحيوي (الرياض).
وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)