وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وجدة.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول مدني.
– مدير عمليات ضمان ومراقبة الجودة.
– مشرف/ أخصائي مساحة.
– مهندس مشاريع مدني/ إنشائي.
– مهندس البيئة والصحة والسلامة.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)