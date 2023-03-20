وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس طيران أول (الرياض).
– مدرب التوريد/ الدعم اللوجستي (الرياض).
– مدرب تقني/ المعايرة (الرياض).
– مدرب أجهزة القياس (الرياض).
– فني صيانة الصواريخ (الخرج).
– مدرب صيانة طائرات/ التورنادو (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 3 إبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)