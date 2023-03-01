وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

توفي الفهد الإيراني الصغير “بيروز” المهدد بالانقراض، بعد صراع مع المرض، وفقًا لوكالات الأنباء الإيرانية، أمس الثلاثاء.

فشل كلوي

وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”: “توفي صباح (الثلاثاء) بيروز، شبل الفهد الإيراني البالغ من العمر 10 أشهر، والذي جذب الكثير من الاهتمام”.

ولفت مسؤولون في منظمة البيئة الإيرانية إلى أن الفشل الكلوي هو سبب وفاة شبل الفهد.

ثلاثة أشبال

وقضى بيروز معظم حياته في حديقة برديسان الوطنية بطهران ومع علي رضا شهرداري، الناشط البيئي والمعالج للحياة البرية.

ووضعت أنثى فهد اسمها “إيران”، ثلاثة أشبال، في مايو الماضي، بطريقة أطلق عليها خبراء إيرانيون “قيصرية الصحراء”، وبعد فترة، فقدت اثنين من الأشبال وترك بيروز بمفرده.

ردود أفعال حزينة

وفي البداية، تم إعلان جميع الأشبال الثلاثة من الإناث، ولكن بعد بضعة أيام أُعلن أن التشخيص الأولي كان خاطئًا وأن الأشبال الثلاثة كانوا من الذكور.

وبعد نبأ مرض بيروز ووفاته، أثار مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيون ردود أفعال كثيرة، وذكروه في الغالب بعبارة “بيروز، ابن إيران، فقد حياته”.