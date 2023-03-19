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تم نقلها إلى المستشفى لكنها توفيت

وفاة تركية حلمت بزلزال فألقت بنفسها من الطابق الثاني

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
وفاة تركية حلمت بزلزال فألقت بنفسها من الطابق الثاني
المواطن - فريق التحرير

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قفزت المواطنة التركية عائشة جولهان جيلر من شرفة منزلها بعدما رأت في حلمها أن زلزالًا جديدًا وقع في مدينة هاتاي التي تسكن فيها، فأسرعت فورًا لتلقي بنفسها من شرفة المنزل، مما أدى إلى وفاتها.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، استيقظت عائشة (38 عامًا)، وهي تصرخ من نومها، ظنًا أن هناك هزة ارتدادية ضمن توابع زلزال 6 فبراير المدمر، وكانت في حالة ذعر، فركضت إلى شرفة الغرفة وقفزت من الطابق الثاني.

وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى، إلا أنه لم يتم إنقاذها رغم كل التدخلات، وتوفيت، لتترك والدتها لطفية جيلر وحيدة.

صدمة ما بعد الزلزال

من جانبها، أفادت الأم المكلومة، بأن عائشة كانت تعاني حالة خوف بعد الزلزال، وكنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم.

وفي تمام الساعة نحو 3.30 مساء، استيقظت ابنتي فجأة وهي تصرخ، وقالت: أمي، هناك زلزال، فلنذهب للخارج.

وأردفت والدتها: ركضت نحو الشرفة، ولم أستطع منعها، وقفزت من الطابق الثاني. لم أفهم ما كان يحدث أيضًا. عندما نظرت إلى أسفل الشرفة كانت ابنتي ميتة، صرخت ليساعدني الجيران وركضت إلى المكان الذي سقطت فيه ابنتي.

لم تنتحر

واختتمت جيلر قولها بإن ابنتها لم تنتحر، مضيفة أنها كانت شخصًا محبوبًا في وظيفتها، لافتة إلى اعتقادها بأن الراحلة رأت زلزالا في حلمها، وقفزت في حالة من الذعر.

 

 

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