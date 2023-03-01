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وفاة جوست فونتين صاحب الإنجاز الفريد بالمونديال

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
وفاة جوست فونتين صاحب الإنجاز الفريد بالمونديال
المواطن - فريق التحرير

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توفي أسطورة كرة القدم الفرنسية، جوست فونتين صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف بنسخة واحدة من كأس العالم، اليوم الأربعاء.

وفاة جوست فونتين

وأعلنت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، نقلًا عن عائلة أسطورة كرة القدم، وفاة جوست فونتين عن عمر يُناهز 89 عامًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وحرص حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، على نعيه، وكتب: “وُلد في مراكش المغربية.. الهداف التاريخي لنسخة واحدة من المونديال بـ13 هدفًا في عام 1958 مع منتخب فرنسا، الأسطورة فونتين يفارق الحياة اليوم”.

جوست فونتين
فونتين – المصدر @fifaworldcup_ar

مسيرة مميزة

ويملك جوست فونتين مسيرة مميزة، حيث إنه خاض 21 مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، ولعب في صفوف عدد من الأندية، ومنها؛ الاتحاد الرياضي المغربي، والثنائي الفرنسي نيس وريمس.

وتوج بلقب الدوري الفرنسي 4 مرات، مرة مع نيس عام 1956، و3 مرات مع ريمس في أعوام 1958، 1960 و1962، وحصد كأس فرنسا مرة مع كل منهما، وخاض نهائي كأس الأندية الأوروبية “دوري الأبطال حاليًا”، وخسر ضد ريال مدريد.

جوست فونتين
فونتين

وانتهت مسيرة جوست فونتين بشكل مفاجئ مع كرة القدم، وهو في عمر الثامنة والعشرين، بسبب معاناته من كسر مضاعف في ساقه، ودخل بعد ذلك مجال التدريب، وقاد فرنسا عام 1967، باريس سان جيرمان خلال الفترة من 1976 وحتى 1976، وصعد به لدوري الدرجة الأولى.

وأنهى فونتين مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عندما قاده لاحتلال المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية عام 1980.

وفاة جوست فونتين
فونتين
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