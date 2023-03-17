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توفي متأثرًا بإصابته بمرض سحايا الدماغ

وفاة طفل أردني بعضة كلب تشعل السوشيال ميديا حزنًا

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
وفاة طفل أردني بعضة كلب تشعل السوشيال ميديا حزنًا
المواطن - فريق التحرير

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اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالحزن وبوستات العزاء، بعد وفاة الطفل يحيى النبالي، البالغ من العمر 10 سنوات، بسبب عضة كلب ضال في شرق العاصمة عمّان.

عقرة كلب بالرأس

وأفاد ذوو الطفل، أن الطفل يحيى تعرض لعقرة كلب في منطقة الرأس قبل نحو 30 يومًا في منطقة أم نوارة بالعاصمة عمّان، وتم نقله من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى البشير، وتعاملوا مع الجروح بالمضادات الحيوية ضد داء الكلب، وفقًا لقناة العربية نت.

وتوفي الطفل بعد شهر من العضة متأثرًا بإصابته بمرض سحايا الدماغ نتيجة تعرضه لهجوم من الكلب الضال.

الأردنيون يتفاعلون

وتفاعل آلاف الأردنيين مع خبر وفاة الطفل، إذ نعاه الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن والأسى.

ومنذ أشهر، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بقضايا ومشاكل الكلاب الضالة المتواجدة في الأحياء السكنية، مطالبين بإيجاد حلول لحل هذه المشكلة التي لا تستطيع البلديات في الأردن حلها كون حلولها العلمية مكلفة للغاية من خلال إيجاد مراكز للإيواء أو من خلال إجراء عمليات تعقيم لها لمنع التكاثر.

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