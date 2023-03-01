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توفي قبل الوصول للمستشفى

وفاة طفل صعقاً بالكهرباء في حفر الباطن

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
وفاة طفل صعقاً بالكهرباء في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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توفي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بالصعق الكهربائي في السوق القديم بمحافظة حفر الباطن.

الطفل يصارع الصعق الكهربائي

ووفقاً لمصادر “المواطن” فإن الطفل شوهد من قبل المارة وهو يصارع الصعق الكهربائي عند لمسه لصندوق حديدي وضع لحماية دينمو فوق بركة ماء بجانب مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسوق الداخلي والذي تم إغلاقه في وقت سابق.

وفاة الطفل قبل وصوله للمستشفى

وأسعف أحد المواطنين الطفل إلى مستشفى الملك خالد العام وتوفي الطفل قبل وصوله للمستشفى متأثرًا بقوة الصعق الكهربائي.

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