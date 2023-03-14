وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود إثر انقلابها بالنماص.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن حريق الناقلة أسفر عن وفاة قائدها، وتم تنفيذ الجانب الوقائي. ونشرت الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.