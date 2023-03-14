وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص

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وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن حريق الناقلة أسفر عن وفاة قائدها، وتم تنفيذ الجانب الوقائي.
ونشرت الدفاع المدني صورًا تظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.