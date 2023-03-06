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قاد أعمال التنقيب الأثري في قرية الفاو منذ 1972 وحتى 1995

وفاة مؤسس علم الآثار في جامعة الملك سعود البروفيسور الأنصاري

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
وفاة مؤسس علم الآثار في جامعة الملك سعود البروفيسور الأنصاري
المواطن - فريق التحرير

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غيّب الموت عن عالمنا اليوم المؤرخ والأكاديمي البروفيسور عبدالرحمن الأنصاري، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الأنصاري في المدينة المنورة في عام 1935 ميلادية، وأتم دراسته للمرحلة الابتدائية والثانوية فيها، وهو أستاذ الآثار السابق بجامعة الملك سعود، وأعاد اكتشاف الموقع الأثري المشهور بقرية الفاو جنوب الجزيرة العربية، وأشرف على أعمال التنقيب فيه لأكثر من عقدين.

كما تم اختيار البروفيسور الأنصاري ليكون عضوًا في مجلس الشورى السعودي في دورتيه الأولى والثانية.

أهم رواد العمل الأكاديمي

يعد البروفيسور الأنصاري من أهم رواد العمل الأكاديمي في المملكة، حيث أسس لدراسة علم الآثار من خلال إنشاء تخصص الآثار ضمن قسم التاريخ بجامعة الملك سعود ثم بإنشائه قسم الآثار والمتاحف بالجامعة ذاتها في العام 1978، وهو القسم الأكاديمي الأول من نوعه في المملكة، والعمل الأهم الذي عرف به البروفيسور الأنصاري هو قيادته لأعمال التنقيب الأثري في قرية الفاو (التي تقع جنوب الجزيرة العربية) منذ العام 1972 وحتى 1995 حينما كان يعمل في جامعة الملك سعود.

وألف الأنصاري كتابًا حمل عنوان: قرية الفاو: صورة للحضارة العربية قبل الإسلام، حيث استعرض فيه نتائج المواسم الستة الأولى من التنقيب الأثري في ذلك الموقع الأثري الهام.

ومنذ عام 1420هـ (2000م) رأس الأنصاري هيئة تحرير مجلة أدوماتو المتخصصة في مجال الدراسات والبحوث الآثارية في المملكة.

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