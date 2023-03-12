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وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح أمام جماهيره

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح أمام جماهيره
المواطن - فريق التحرير

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لم يتوقع عشاق مغني الراب، كوستا تيتش، الذين حضروا حفله في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، إنهم سيكونون شاهدين على لحظاته الأخيرة في الحياة، حيث توفي على المسرح أمامهم عن عمر يناهز 28 عامًا.

لحظات ما قبل الموت

وبحسب موقع سكاي نيوز، سقط مغني الراب أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ، وقد أظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الجنوب إفريقي الغناء بعدها، قبل أن يتوقف هنيهة ثم يسقط مرة ثانية مغشيًا عليه، وذلك خلال مهرجان ألترا ميوزك في جنوب إفريقيا، وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.

وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح أمام جماهيره

انتشار واسع للمقطع الصادم

وانتشر الفيديو الصادم على منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا محققًا آلاف المشاهدات في فترة قصيرة، وأرسل المئات تعازيهم لمغني الراب الشاب.

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