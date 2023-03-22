وفاة وإصابة 13 شخصًا بحمى ماربورج في تنزانيا

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توفي 5 حالات في تنزانيا الثلاثاء، بسبب تفشي حمى ماربورج، وفقًا لما أعلنته وزيرة الصحة التنزانية أومي مواليما.
وبحسب وسائل إعلام محلية، أفادت مواليما بأنه تم تسجيل ثماني حالات عدوى حتى الآن.
وأردفت وزيرة الصحة: ليست هناك حاجة للهلع. لدينا كل ما نحتاجه للسيطرة على المرض المعدي.
ولفتت أومي مواليما إلى أن التفشي تحت السيطرة وأنه مقتصر على منطقة كاجيرا شمال غربي البلاد.
ويسبب الفيروس، المرتبط بإيبولا، الصداع وآلام العضلات والقيء والإسهال والنزيف.
ويحمل الفيروس اسم مدينة ماربورج الألمانية، التي أصيب فيها موظفون بأحد المختبرات بالفيروس الذي لم يكن معروفًا في 1967، لدى عملهم مع قرود تجارب.