وفاة وإصابتان جراء اشتعال لحظي في محطة وقود بالمذنب

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن مباشرة رجالها بالمذنب حادث اشتعال لحظي في محطة وقود.

وقالت المديرية عبر حسابها بموقع “تويتر”: “باشر مدني المذنب حادث اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه وفاة شخص وإصابتان وتضرر عدد من المركبات”.