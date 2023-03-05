وفاة وإصابتان جراء اشتعال لحظي في محطة وقود بالمذنب التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد المرور: طرح لوحات لأول مرة في المزاد الإلكتروني قريبًا وظائف شاغرة في فروع شركة معادن الذكاء الاصطناعي يصنف السعوديين ضمن الـ50 جنسية الأكثر وسامة وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية أفضل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن كورونادو وموسونا الأفضل بالجولة الـ19 النبضة القاتلة سبب الدمار الهائل في زلزال تركيا سلمان الدوسري .. زميل المهنة وزيراً للإعلام
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن مباشرة رجالها بالمذنب حادث اشتعال لحظي في محطة وقود.
وقالت المديرية عبر حسابها بموقع “تويتر”: “باشر مدني المذنب حادث اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه وفاة شخص وإصابتان وتضرر عدد من المركبات”.