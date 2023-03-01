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الصلاة عليها بجامع القريقري

وفاة والدة الإعلامي جابر القرني

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
وفاة والدة الإعلامي جابر القرني
المواطن - فريق التحرير

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انتقلت إلى – رحمة الله تعالى – والدة الإعلامي جابر القرني المستشار بمكتب وزير الحرس الوطني، صباح اليوم في محافظة جدة.

وقال القرني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدتي الغالية التي وافتها المنية صباح هذا اليوم في جدة، وستكون الصلاة عليها بجامع القريقري – بعد صلاة المغرب والدفن في مقبرة الصالحية”.

وأضاف: “اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها جنات النعيم، واجبر قلوبنا بفقدها.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تعازي الفقيدة

وقدم الإعلامي عبدالله آل هتيلة التعازي لـ”القرني”، قائلًا: “تقبلها بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.. تعازينا لكم ولأسرتكم الكريمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال تركي العجمة: “عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

وعزاه أيضًا الناقد الرياضي أحمد المصيبيح قائلًا: “جبر الله مصيبتكم وغفر الله لفقيدتكم وجمعكم بها في جنات النعيم”. فيما قال الشاعر عبدالله الطفيلي: “الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحسن عزاءكم ويعظم أجركم”.

أسرة “المواطن” تعزي الزميل جابر القرني في وفاة والدته سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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