وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

توفي اليوم وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي، وستقام صلاة الجنازة بإذن الله بعد صلاة العصر في مسجد الجفالي والدفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.

نعي أسامة شبكشي

ونعى الفقيد عدد كبير من الإعلاميين على موقع تويتر، داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث قال خالد العرابي الحارثي، “إنا لله وإنا اليه راجعون انتقل معالي وزير الصحة السابق الدكتور أسامة شبكشي إلى رحمة الله تعالى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

من جانبه، أضاف خالد القرني: “رحم الله الدكتور أسامة شبكشي، خدم وطنه طبيبًا وأستاذًا جامعيًا ومديرًا لجامعة الملك عبدالعزيز ووزيرًا للصحة وسفيرًا لخادم الحرمين الشريفين في ألمانيا كان خلالها نعم المسؤول ورجل الدولة القدير، غفر الله له وجعل ما أصابه من مرض أجرًا وطهورًا ورفعة لمنزلته”.

واستطرد حسين شبكشي: “بقلوب يملؤها الحزن والألم وبرضا تام بقضاء الله وقدره ننعى العم الغالي الدكتور أسامة شبكشي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم وسيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم في مسجد الجفالي بجدة ومن ثم يدفن بمقبرة أمنا حواء. أسأل الله ان يتغشاه بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأردف بسام فتيني: “وفاة وزير الصحة السابق الدكتور أسامة شبكشي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، دعواتكم لهذا الرجل الفاضل، فقد كان مخلصًا لعمله حاملًا أمانة ثقة ولاة الأمر مُحبًا لوطنه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسيرة حافلة

يذكر أن الدكتور أسامة شبكشي كان قد شغل عدة مناصب في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث كان مديرًا للجامعة، وعميدًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية ومشرفًا على مستشفى الجامعة، ووكيلًا للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ومحاضرًا في كلية الطب.

كما شغل عضوية مجلس إدارة مركز الملك فهد للعلوم الطبية، ومجلس إدارة المستشفى الجامعي، ومجلس كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي، ولجنة التنسيق في مستشفيات الغربية.