وفاة 4 أطفال جرفتهم السيول أمام أنظار والدهم بجازان

​في حادثة مؤلمة، شهدت قرية مُشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أمام أنظار والدهم، بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم أمس الاثنين.

فيديو | فاجعة إنسانية.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بقرية مشلحة في جازان ومراسلنا زاهر المالكي: هذه ليست الحادثة الأولى التي تحصل في القرية لجريان السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6LmSe5r0ed — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

ليست الحادثة الأولى

وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إن العائلة بأكملها توفت بعد أن جرفتهم سيول وادي أبو حتارة أثناء عودتهم إلى القرية أمس الاثنين، من الطريق الوحيد الذي يصلهم إلى مُشلحة.

وأوضح المراسل أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تسجلها سيول هذا الوادي، مستشهدًا بطريقة تصميم الطريق الذي يتسبب في حوادث مماثلة.

تصميم غريب

وأشار إلى أن الطريق يبدو كما لو كان مصممًا لمرور السيول وليس المركبات، فلا يوجد به حواجز وليس مرتفعًا عن الوادي بشكل كافٍ لمرور السيول من تحته أو بجانبه.

ولفت إلى أن هذا الطريق وهو المدخل الوحيد للقرية، يمر بمحاذاة الوادي في “تصميم غريب”، مضيفًا أن هذا الطريق يتكرر في كثير من الأودية ومداخل المدن والقرى بجازان.