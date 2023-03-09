وفد اتحاد القدم الآسيوي يزور الرياض ويجتمع باللجنة المنظمة لـ كأس آسيا 2027

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عقدت اللجنة المحلية المنظمة لـ كأس آسيا “السعودية 2027″، اجتماعًا في الرياض مع وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل والأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك سيري وندسور جون، وذلك لمناقشة استعدادات المملكة لتنظيم البطولة.
وتم خلال الاجتماع تقديم أعضاء اللجنة المحلية المنظمة للبطولة وفرق العمل، كما تم استعراض خطة العمل المستقبلية وأبرز مراحلها واستعدادات المملكة لتقديم البطولة وفق المستويات العالمية.
ويأتي اجتماع الشراكة بين الاتحادين، بعدما صوّت أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطلع فبراير الماضي، لاستضافة السعودية لنهائيات أمم آسيا 2027، وذلك خلال اجتماعها الـ 33 الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وستكون نسخة 2027 هي الأولى على الأراضي السعودية والثالثة تواليًا التي تقام في منطقة الخليج العربي بعد نسخة 2019 في الإمارات، ونسخة 2023 في قطر المقرر إقامتها مطلع عام 2024.