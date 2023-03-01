تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول الهلال يصل إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري يلو صيادون يعثرون على جثة رجل داخل سمكة بالأرجنتين ضبط 4 أشخاص يستقلون مركبة مستأجرة دون لوحات في القصيم محمد المغلوث رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا لشركة مطارات القابضة خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة الأهلي يهزم جدة ويواصل مطاردة الحزم على صدارة دوري يلو
التقى وفد من قيادة قوات التحالف بعدد من القادة العسكريين في محافظة شبوة اليمنية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوفد أهمية إقامة يمن سعيد يستوعب كافة المكونات اليمنية، وذلك في سبيل إنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
من جانبهم، شدّد القادة العسكريون بمحافظة شبوة على حرصهم على مستقبل اليمن، وتوحيد الصف، ونبذ الخلافات، وعدم التصعيد وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.