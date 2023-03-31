وقاية توصي بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا

أوصت هيئة الصحة العامة (وقاية)، بتجنب السفر إلى كل من غينيا الاستوائية وتنزانيا بسبب انتشار فيروس ماربورغ.

وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة (وقاية)، أنه إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصي بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة لحين السيطرة على المرض , وتنصح الموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية .