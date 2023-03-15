شرورة وجازان الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران وقت اللياقة توزع 58 مليون ريال أرباحاً على المساهمين وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية رونالدو في مهمة جديدة للرياضة السعودية خارج الملاعب البحري توزع 246 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بوينج تعلن تفاصيل صفقة طائرات مع صندوق الاستثمارات بـ 37 مليار دولار
أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من 2022.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ نحو 58,145,530.71 ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.11 ريال للسهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) %11.10.
وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.