وقت اللياقة توزع 58 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

أعلنت شركة لجام للرياضة “وقت اللياقة” قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من 2022.

توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ نحو 58,145,530.71 ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 52,383,361 سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.11 ريال للسهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) %11.10.

تاريخ الأحقية

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن تاريخ الأحقية ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.