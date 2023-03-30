وليد الفراج: إقامة مباريات دوري روشن في التاسعة والنصف مساءً منتصف الأسبوع ستُسبب أزمة

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على إقامة مباريات في بطولة دوري روشن السعودي، في منتصف الأسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

#وليد_الفراج: مباريات وسط الأسبوع والساعة 9:30 هذا مرهق للجماهير وستقلل الحضور 🧐.. نتمنى إعادة النظر فيها #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩ pic.twitter.com/Un9W9lnIv9 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 29, 2023

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس في برنامج “أكشن مع وليد”: “إقامة مباريات في منتصف الأسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً أمر صعب خاصة للموظفين، هذا يعني خروجه من الملعب ووصوله إلى منزله في تمام الواحدة صباحًا، هذا أمر صعب وسيقلل الحضور الجماهيري”.

وأضاف الفراج: “إذا الأمر إذا تم تطبيقه لن ينجح، خاصة أن المباريات الجماهيرية والكبيرة مثل الهلال والاتحاد ستقام في منتصف الأسبوع في التاسعة والنصف مساءً، هذا قد يؤدي إلى قلة في الحضور الجماهيري”.

مواعيد مباريات دوري روشن من الجولة 24 إلى الـ30

وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات الجولات من (24) إلى (30) من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي، حيث تنطلق الجولة (24) يوم الجمعة 14 إبريل القادم، وتختتم مسابقة دوري روشن السعودي بلقاءات الجولة (30) يوم الأربعاء 31 مايو المقبل.

وفي الوقت ذاته أعلنت الرابطة عن تغيير مكان إقامة مباراة الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة (25) إلى ملعب إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بدلًا من إستاد الأمير فيصل بن فهد.