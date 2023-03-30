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متحدثًا أن هذا سيكون عاملًا مؤثرًا في قلة الحضور الجماهيري

وليد الفراج: إقامة مباريات دوري روشن في التاسعة والنصف مساءً منتصف الأسبوع ستُسبب أزمة

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
وليد الفراج: إقامة مباريات دوري روشن في التاسعة والنصف مساءً منتصف الأسبوع ستُسبب أزمة
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على إقامة مباريات في بطولة دوري روشن السعودي، في منتصف الأسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس في برنامج “أكشن مع وليد”: “إقامة مباريات في منتصف الأسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً أمر صعب خاصة للموظفين، هذا يعني خروجه من الملعب ووصوله إلى منزله في تمام الواحدة صباحًا، هذا أمر صعب وسيقلل الحضور الجماهيري”.

وأضاف الفراج: “إذا الأمر إذا تم تطبيقه لن ينجح، خاصة أن المباريات الجماهيرية والكبيرة مثل الهلال والاتحاد ستقام في منتصف الأسبوع في التاسعة والنصف مساءً، هذا قد يؤدي إلى قلة في الحضور الجماهيري”.

موعد مباريات الجولة الـ24 في دوري روشن

مواعيد مباريات دوري روشن من الجولة 24 إلى الـ30

وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات الجولات من (24) إلى (30) من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي، حيث تنطلق الجولة (24) يوم الجمعة 14 إبريل القادم، وتختتم مسابقة دوري روشن السعودي بلقاءات الجولة (30) يوم الأربعاء 31 مايو المقبل.

موعد مباريات الجولة الـ25 في دوري روشن

وفي الوقت ذاته أعلنت الرابطة عن تغيير مكان إقامة مباراة الهلال والنصر ضمن مباريات الجولة (25) إلى ملعب إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بدلًا من إستاد الأمير فيصل بن فهد.

موعد مباريات الجولة الـ26 في دوري روشن

موعد مباريات الجولة الـ27 في دوري روشن

موعد مباريات الجولة الـ28 في دوري روشن

موعد مباريات الجولة الـ29 في دوري روشن

موعد مباريات الجولة الـ30 في دوري روشن

 

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