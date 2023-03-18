وليد الفراج: الكرة السعودية تتطور ولا يزال البعض يتشاءم من رش أرض الملعب !

أعرب الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن اندهاشه من شعور بعض الجماهير بالتشاؤم عند رش أرضية ملعب المباراة بالمياه، مطالبًا الجميع بالتوقف عن هذا الأمر كون كرة القدم السعودية تتطور وتواكب العصر الحديث.

تعليق وليد الفراج

وغرد الفراج اليوم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” تعبر كرة القدم السعودية، مراحل تاريخية تنظيميًا وتطويرًا، بينما لايزال هناك من يتحدث عن رش مياه أرض الملعب في تلميحات غير منطقية وتفاؤل وتشاؤم، هناك عقليات تجاوزها الزمن والمرحلة”.

وكان نادي الاتحاد افتتح مباريات اليوم في الجولة الـ21 بالفوز على نادي الفتح بخماسية لهدف، بينما تُختتم مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن، اليوم بانطلاق مباريات “الهلال ضد الاتفاق، النصر ضد أبها، الرائد ضد الشباب” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويلعب الهلال مع الاتفاق في الملز، بينما يلعب النصر ضد أبها في مرسول بارك، ويلعب الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.