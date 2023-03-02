وليد الفراج بعد تعادل الهلال والوحدة : دوري روشن مثل البريميرليج

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على التعادل بنتيجة 3/ 3 في مباراة الهلال والوحدة اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
#وليد_الفراج: بعيدًا عن اللي كان يشجع #الوحدة اليوم لكن لقاء #الوحدة_الهلال كان 🔥
غرم العمري: #دوري_روشن قوي ولا يمكن توقع النتائج والوحدة اليوم لعب بالروح #الوحدة_الهلال#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 2, 2023
وتحدث الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس من برنامج “أكشن مع وليد”: “إلى كل من شاهد المباراة سواء كنت حزينًا أو سعيدًا بالنتيجة وكنت تشجع الوحدة لأنك وحداوي أو لا تشجع الوحدة، المباراة اليوم كانت نار”.
وأضاف الفراج: “الدوري السعودي هو النسخة العربية من الدوري الإنجليزي، لا يمكنك توقع النتيجة”.
وعلق الناقد الرياضي غرم العمري على التعادل قائلًا: “لقد كانت مباراة مثيرة، دوري روشن قوي ولا يمكن توقع نتائج مبارياته، الوحدة لعب بالروح ضد الهلال”.
وسجل ثلاثية الهلال كل من ميشايل وإيجالو وسعود عبدالحميد، بينما سجل لنادي الوحدة كل من أوسكار دوراتي وأنسيلمو وسلطان السوادي.