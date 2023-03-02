وليد الفراج بعد تعادل الهلال والوحدة : دوري روشن مثل البريميرليج

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على التعادل بنتيجة 3/ 3 في مباراة الهلال والوحدة اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث الفراج في مقدمة حلقة اليوم الخميس من برنامج “أكشن مع وليد”: “إلى كل من شاهد المباراة سواء كنت حزينًا أو سعيدًا بالنتيجة وكنت تشجع الوحدة لأنك وحداوي أو لا تشجع الوحدة، المباراة اليوم كانت نار”.

وأضاف الفراج: “الدوري السعودي هو النسخة العربية من الدوري الإنجليزي، لا يمكنك توقع النتيجة”.

الهلال والوحدة

وعلق الناقد الرياضي غرم العمري على التعادل قائلًا: “لقد كانت مباراة مثيرة، دوري روشن قوي ولا يمكن توقع نتائج مبارياته، الوحدة لعب بالروح ضد الهلال”.

وسجل ثلاثية الهلال كل من ميشايل وإيجالو وسعود عبدالحميد، بينما سجل لنادي الوحدة كل من أوسكار دوراتي وأنسيلمو وسلطان السوادي.