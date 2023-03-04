وليد الفراج: دخل مباراة الاتحاد والنصر من المتوقع وصوله لـ 7 ملايين ريال

توقع الإعلامي وليد الفراج أن دخل مباراة الاتحاد والنصر القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، سيصل إلى 7 ملايين ريال، وذلك بعد قرار إدارة الاتحاد برفع أسعار التذاكر بداية من 100 ريال.

#وليد_الفراج: على غير المعتاد ستتغير أسعار تذاكر ملعب الجوهرة في لقاء #الاتحاد_النصر وقد تكون المباراة الأكثر دخلًا في تاريخ #دوري_روشن 🔥 .. الفائز فيها سيكون مثل البرق ⚡️قبل المطر 🌧️#أكشن_مع_وليد

بدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid#MBC1 pic.twitter.com/F1aDcxHBxD — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 4, 2023

الأعلى دخلًا

وقال الفراج في حلقة ” السبت” في برنامج ” أكشن مع وليد”: ” من المتوقع وصول دخل المباراة إلى 7 ملايين ريال، دائمًا كان أنمار الحائلي يرفض رفع سعر التذاكر من أجل جماهير الاتحاد، لكن مباراة النصر والاتحاد قد تكون الأعلى دخلًا في تاريخ دوري روشن، وأسعار التذاكر ستبدأ من 100 ريال فيما فوق”.

وأضاف الفراج: ” مباراة الاتحاد والنصر الخميس المقبل بين الفريقين ستكون مفترق طرق، ربما نقول للنصر مبروك ودربك أخضر، أو نقول للاتحاد مبروك ودربك أخضر”.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل علق على سعر تذكر مباراة الاتحاد والنصر المقرر إقامتها الخميس المقبل في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، مقارنة بباقي أسعار تذاكر مباريات الاتحاد ضد الأندية الأخرى في البطولة.

تذاكر مباراة الاتحاد والنصر

وغرد المريسل المعروف بانتمائه لنادي النصر عبر حسابه في “تويتر” اليوم قائلًا:” في رأيك لماذا أسعار تذاكر مباريات نادي الاتحاد الذي يُعتبر من الأندية الكبيرة في دوري روشن السعودي هكذا؟!، ضد الرائد 20 ريالًا، ضد العدالة 20 ريالًا، ضد الفيحاء 10 ريالات، ضد الهلال 50 ريالًا، ضد التعاون 10 ريالات، ضد النصر 100 ريال الموحدة”.

وجاءت ردود معظم متابعيه على أن إدارة نادي الاتحاد تتبع مبدأ ” المعاملة بالمثل” مع نظيرتها في النصر، بسبب ارتفاع سعر تذكرة مباراة الذهاب في دوري روشن التي انتهت بالتعادل السلبي، وأُقيمت وقتها على ملعب مرسول بارك معقل نادي النصر في الرياض.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي مشاري الفهيد: ” باعتقادي أنها المعاملة بالمثل، عامل كما تُعامل، عُد إلى سعر تذكرة مباراة الدور الأول بين الفريقين وسوف تعرف الإجابة”.

أما عبدالله العجلاني عضو الجمعية العمومية في نادي الاتحاد فرد قائلًا: ” في رأيك لماذا تذاكر النصر في وقت سابق أمام الاتحاد كانت تصل إلى 120 ريالًا لجماهير الاتحاد، 50 ريالًا لجمهور النصر، ولا حلال لكم وحرام علينا، للمعلومية، 70 % لجمهور الاتحاد من مدرجات الملعب، يعني أكثر من ثلاث أرباع الملعب لنا”.