وليد الفراج لمشجع نصراوي: لم أُقلل من قيمة كريستيانو رونالدو

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أنه لم يقلل من قيمة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وذلك ردًّا على أحد مشجعي النصر.

ووجه أحد متابعي برنامج “أكشن مع وليد” تغريدة لـ وليد الفراج قائلًا له: “تُقلل من قيمة رونالدو بمبررات لا قيمة لها”.

الفراج يتحدث عن لياقة كريستيانو رونالدو البدنية

ورد الفراج عليه قائلًا: “لا أبدًا لم أُقلل منه، لكنني تحدثت عن تراجع لياقته البدنية ليس أكثر”.

يذكر أن رونالدو كان انضم إلى نادي النصر كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما نجح في تسجيل 9 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة دوري روشن السعودي في الموسم الحالي.